LIVE Atletica Diamond League Parigi 2025 in DIRETTA | inizia il salto con l’asta c’è Roberta Bruni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL ROMA SPRINT FESTIVAL DI ATLETICA DALLE 19.25 20.26 Nell’asta si passa a 4.43, entra in gara Roberta Bruni. 20.23 Il francese Gogois si va a inserire in quarta posizione, pareggiando il riscontro ottenuto da Triki. 20.20 L’algerino Triki sale in terza posizione in 17.02. 20.18 La prova dei 3000 siepi se l’è aggiudicata Lamecha Girma. L’etiope si è imposto con il crono di 8:07.11. A seguire troviamo il marocchino Ben Yazide (8:11.68), terzo l’etiope Walw (8.12.58). 20.15 Zango si migliora, rimanendo in quarta posizione in 16.83. 20.14 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Parigi 2025 in DIRETTA: inizia il salto con l’asta, c’è Roberta Bruni

