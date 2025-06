LIVE Atletica Diamond League Parigi 2025 in DIRETTA | Holloway battuto nei 110 ostacoli

Non perdere l’azione in tempo reale della Diamond League di Atletica Parigi 2025! Oggi, tra emozioni e sorprese, Holloway viene battuto nei 110 ostacoli, lasciando il pubblico senza fiato. Clicca qui per aggiornamenti live e vivi ogni istante di questa straordinaria competizione, incluso il coinvolgente Roma Sprint Festival. Preparati a seguire le sfide più intense e a scoprire chi salirà sul podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL ROMA SPRINT FESTIVAL DI ATLETICA DALLE 19.25 21.50 Tutto pronto per il via dei 400 femminili. Ecco la lista di partenza. 1 BROSSIER Amandine FRA 15 AUG 1995 50.43 52.00 21 2 WEIL Martina CHI 12 JUL 1999 50.39 50.39 12 3 KLAVER Lieke NED 20 AUG 1998 49.58 50.35 8 4 ANNING Amber GBR 18 NOV 2000 49.29 50.17 5 5 PAULINO Marileidy DOM 25 OCT 1996 48.17 49.12 1 6 NASER Salwa Eid BRN 23 MAY 1998 48.14 48.67 2 7 WHITTAKER Isabella USA 15 FEB 2002 49.24 49.24 9 8 IRBY-JACKSON Lynna USA 6 DEC 1998 49.80 50.23 20 21.47 88.16 per Chopra come lancio di debutto, 87. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Parigi 2025 in DIRETTA: Holloway battuto nei 110 ostacoli

