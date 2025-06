LIVE Atletica Diamond League Parigi 2025 in DIRETTA | Bruni si ritira nell’asta

Benvenuti alla diretta live della Diamond League di atletica a Parigi 2025! Un evento imperdibile che riunisce i migliori atleti del mondo, pronti a sfidarsi per la gloria. La serata è ricca di emozioni, con momenti di suspense e grandi prestazioni. seguiremo ogni aggiornamento in tempo reale, compresi gli eventuali imprevisti come il ritiro di Roberta Bruni. Restate con noi per non perdere neanche un istante di questa spettacolare giornata di sport!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL ROMA SPRINT FESTIVAL DI ATLETICA DALLE 19.25 20.48 Nel disco femminile comanda la situazione la neerlandese Van Klinken in 66.42. 20.45 Roberta Bruni si ritira dalla competizione. La laziale quest’oggi quindi non marcherĂ punti valevoli per la classifica di Diamond League: speriamo che non ci sia nulla di particolare per l’azzurra. 20.42 Zango balza al comando nel triplo: 17.21 per il rappresentante del Burkina Faso. 20.39 Jason Joseph si aggiudica a sorpresa la seconda semifinale in 13.09. Battuto Holloway, secondo in 13.16, stesso tempo realizzato da Enrique Llopis. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Parigi 2025 in DIRETTA: Bruni si ritira nell’asta

