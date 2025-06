LIVE Atletica Diamond League Parigi 2025 in DIRETTA | attesi Sibilio e Bruni

Benvenuti alla spettacolare live della Diamond League di Parigi 2025! Oggi, lo Stade Charlety si trasformerà in un fulcro di adrenalina e record, con protagonisti attesi come Sibilio e Bruni. Una tappa imperdibile prima della pausa estiva, che promette emozioni e performances straordinarie. Restate con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale: l’azione sta per iniziare!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del meeting di Parigi (Francia), valevole per la Diamond League 2025, ottavo appuntamento stagionale del massimo circuito internazionale itinerante. Ultimo ballo di giugno prima della pausa di fine mese. Gli atleti si sfideranno nella cornice dello Stade Charlety in un contesto affascinante, a una settimana dall'atteso appuntamento degli Europei a squadre programmati a Madrid. Non poche le stelle presenti nella capitale francese quest'oggi. Spiccano in particolar modo l'ucraina Yaroslava Mahuchikh – detentrice del record mondiale nell'alto – e Grant Holloway, oro olimpico in carica nei 110 ostacoli.

