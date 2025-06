L' Iva scende dal 22% al 5% Il ministro Giuli | L' Italia primeggia

L'Italia fa un passo avanti storico nel settore delle opere d'arte: l'IVA scende dal 22% al 5%, ridando slancio alla competitività del nostro patrimonio culturale. Un cambiamento che, come ha sottolineato il ministro Alessandro Giuli, permette alle imprese italiane di competere ad armi pari a livello internazionale. È una vittoria per il settore e per il prestigio dell’Italia nel mondo dell’arte. Con questa mossa, l’Italia si conferma leader nel panorama culturale globale.

Le norme sull'Iva per le opere d'arte "scendono dal 22% al 5%. Così si compete ad armi pari, per l'Italia significa primeggiare". Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in conferenza stampa alla sala Spadolini. "Era oggettivamente innaturale la situazione che metteva l'intero settore in una condizione di svantaggio nella competizione internazionale", ha aggiunto il ministro. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'Iva scende dal 22% al 5%. Il ministro Giuli: "L'Italia primeggia"

