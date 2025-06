Litorale l' annuncio | In arrivo venti agenti per garantire maggiore sicurezza

Litorale pisano, quest’estate si rafforza la sicurezza: venti agenti – tra finanzieri e poliziotti – sono in arrivo per tutelare residenti e visitatori. Questa importante novità, annunciata dal deputato della Lega Edoardo Ziello, mira a garantire un’estate più serena e sicura, rispondendo alle recenti criticità emerse lungo la costa. La presenza rafforzata promette di rendere il nostro territorio un luogo ancora più protetto e accogliente.

Venti agenti in arrivo, di cui 14 finanzieri e 6 poliziotti, per aumentare la sicurezza sul litorale pisano nel periodo estivo. E' quanto rende noto il deputato della Lega Edoardo Ziello. La costa pisana in questo inizio estate ha mostrato problematiche relative proprio alla sicurezza

In questa notizia si parla di: sicurezza - litorale - arrivo - venti

