Litigi all' ordine del giorno per William ed Harry Il retroscena dell' esperto

Tra fratelli, si sa, litigare è normale. E anche per William ed Harry, due fratelli fuori dal comune, sembra che le discussioni fossero all'ordine del giorno durante la loro convivenza, quando prestavano contemporaneamente il servizio militare. Secondo il Mirror, che cita un ex membro dello staff reale, il principe di Galles era "piuttosto severo" con il duca di Sussex per quanto riguardava specifiche responsabilità domestiche nel corso dell'addestramento come piloti di elicotteri militari. Nel documentario 'Prince William: Passion, Honour, Duty', in onda su Channel 5 nel Regno Unito, esperti reali hanato il rapporto tra i due fratelli. 🔗 Leggi su Iltempo.it