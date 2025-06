Liti e tensioni in chiesa l’acceso confronto tra due sacerdoti finisce a colpi di querele

Una disputa tra due sacerdoti di una chiesa cristiana di rito orientale si trasforma in un acceso scontro legale, con denunce reciproche per diffamazione e interruzione di funzione religiosa. Dopo anni di tensioni crescenti, il caso getta ombre sulla comunità e solleva interrogativi sulla gestione dei conflitti all’interno delle istituzioni religiose. È un episodio che apre una riflessione sulla difficile convivenza tra fede e legalità , e su come risolvere le controversie in modo pacifico e rispettoso.

Dopo oltre due anni di diatriba e tensioni, l’acceso confronto tra due parroci avanza ora per vie legali con una serie di denunce reciproche, per diffamazione e interruzione di funzione religiosa. Il caso vede coinvolti due sacerdoti appartenenti a una delle chiese cristiane di rito orientale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Liti e tensioni in chiesa, l’acceso confronto tra due sacerdoti finisce a colpi di querele

