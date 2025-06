Lite in piazza Lucio Dalla per la droga ragazza di 25 anni perde un occhio

Il triste episodio di violenza avvenuto in piazza Lucio Dalla a Bologna ci ricorda quanto siano fragili i confini tra disagio e tragedia. La lite scaturita da una fornitura di droga scadente ha portato a un danno irreparabile per una ragazza di 25 anni, che ha perso un occhio. La polizia ha prontamente intervenuto, rintracciando la responsabile e imponendo il divieto di dimora. Il tutto evidenzia l’importanza di affrontare con urgenza il problema della droga e della sicurezza urbana.

Bologna, 20 giugno 2025 - Durante una lite avvenuta in Bolognina, ha colpito al volto una donna con una bottigliata, provocandole la rottura del bulbo oculare e la lacerazione completa delle palpebre, accecandola, il tutto a causa di una fornitura di droga di scarsa qualitĂ . Per questo motivo una donna di 22 anni è stata rintracciata dalla polizia e nei suoi confronti è scattato il divieto di dimora nella cittĂ metropolitana di Bologna. Il tutto è accaduto a seguito di un episodio avvenuto lo scorso 4 maggio, quando gli agenti della polizia sono intervenuti su segnalazione del 118 che stava medicando la vittima, una venticinquenne di nazionalitĂ romena, che aveva riportato gravi ferite a un occhio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lite in piazza Lucio Dalla per la droga, ragazza di 25 anni perde un occhio

