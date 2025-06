Lite furiosa in casa lei lancia arredi contro il compagno | la polizia la trova seduta sul davanzale

Una scena di pura tensione quella che si è consumata ad Ancona, dove una donna, travolta dalla furia, ha scagliato arredi contro il compagno e successivamente si è seduta sul davanzale della finestra insultando gli agenti. Un episodio che ha richiesto un intervento rapido e deciso delle forze dell'ordine. Ma come si sono gestite le conseguenze di questa escalation di violenza?

ANCONA - Prima ha tirato oggetti in vetro e metallo contro il compagno poi si è seduta a cavalcioni sul davanzale della finestra e ha iniziato a insultare gli agenti. È quanto successo nel tardo pomeriggio di giovedì 19 giugno in un appartamento della zona Le Grazie ad Ancona, dove è intervenuta. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Lite furiosa in casa, lei lancia arredi contro il compagno: la polizia la trova seduta sul davanzale

In questa notizia si parla di: seduta - compagno - davanzale - lite

