L’Italia protagonista della Motonautica mondiale tutto pronto per il Grand Prix Offshore Cervia-Milano Marittima

L’Italia si prepara a brillare ancora una volta nel panorama della motonautica mondiale, con l’attesissimo Grand Prix Offshore Cervia-Milano Marittima. Dal 20 al 22 giugno 2025, Romagna si trasformerà nella capitale delle alte velocità e dello spettacolo, attirando appassionati e professionisti da ogni angolo del globo. Un evento imperdibile che promette emozioni forti e un’ulteriore conferma del nostro Paese come protagonista indiscusso di questa affascinante disciplina.

(Adnkronos) – Tutto è pronto per il Grand Prix Offshore Cervia-Milano Marittima, prima tappa del Campionato del Mondo Offshore Classe 3D5000, in programma dal 20 al 22 giugno 2025. Un evento internazionale che porterà nel nostro Paese, in Romagna il meglio della Motonautica mondiale, tra adrenalina, spettacolo e passione per il mare. In gara nove

