L’Italia fa sollevare un robot umanoide con motori a reazione | un primato mondiale

L’Italia conquista il mondo della tecnologia con un’impresa straordinaria: fa sollevare un robot umanoide, iRonCub 3, grazie a motori a reazione, stabilendo un primato mondiale. Un risultato innovativo frutto del lavoro congiunto dell’Istituto Italiano di Tecnologia, che ha trasformato il celebre iCub3 in una vera e propria macchina volante per alcuni istanti. Questa vittoria apre nuove frontiere nell’interazione tra umani e robot, segnando un passo avanti incredibile nel settore della robotica avanzata.

Un risultato ha cui ha lavorato anche l'Istituto Italiano di Tecnologia, che ha fatto volare per pochi secondi, usando quattro turbine, un robot umanoide iCub3 trasformandolo in iRonCub 3.

