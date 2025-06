L’istinto non sbaglia mai

L’istinto, quella forza invisibile e potente, guidava ogni suo pensiero e azione. Credeva in tutto ciò che non si vede, facendo affidamento su un mondo di destini scritti, anime che viaggiano oltre la vita e misteri che il tempo svela solo a chi sa ascoltare. Era convinto che, in fondo, tutto si ricompone secondo la propria natura. Credeva, con tutta sé stesso, che nulla fosse davvero casuale.

Credeva a tutto quello che non si vede. Credeva al destino già scritto, all’anima che vive dopo la morte, al malocchio che colpisce, all’invidia che affama, a certi pensieri che spostano gli oggetti, alle voci dei defunti, ai sogni che si avverano, al potere misterioso della luna, alle vite che non sono accadute ma che lo stesso ci perseguitano. Era sempre questione di tempo: tutto prima o poi si ricomponeva secondo la propria natura. . Credeva alle sensazioni che increspano la pelle, alle sue suggestioni che ingombrano i pensieri e diventano predizioni, al futuro che si mostra nel volo degli uccelli, alla sorte dipinta sulle carte. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - L’istinto non sbaglia mai

In questa notizia si parla di: istinto - credeva - sbaglia - tutto

Giuseppe Cruciani ha dichiarato: «Lui aveva paura di perderla e aveva un istinto omicida, non è femminicidio». In una sola frase, ha condensato almeno tre errori pericolosi e irresponsabili. Primo: l’idea di un “istinto omicida” universale non esiste nella scienz Vai su Facebook

Deborah della Sicilia segue l’istinto ad Affari Tuoi ma sbaglia tutto: perde anche alla Regione Fortunata - La pacchista della Sicilia, accompagnata dalla madre, dopo aver eliminato tutti i pacchi rossi, ha tentato la fortuna alla Regione Fortunata. fanpage.it scrive

Habeck, ministro dell’Economia tedesco: «Putin ci credeva deboli ma ha sbagliato tutto. Ora l’Europa reagisca ai sussidi americani» - Ha sbagliato tutto, ha sottovalutato l’unità dell’Occidente nel sostenere l’Ucraina e ha sottovalutato il coraggio degli ucraini. Lo riporta corriere.it