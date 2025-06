Liste d' attesa Cambiano replica a Capodieci | Continuerò a vigilare

Egregio Direttore Capodieci, la ringrazio per la puntuale e articolata risposta alla mia lettera aperta. Tuttavia, mi permetta di osservare che il vero banco di prova di ogni affermazione ufficiale resta, come sempre, la realtà vissuta dai cittadini. Se le mie perplessità possono sembrare a prima vista marginali, sono in realtà indicative di una più ampia esigenza di trasparenza e ascolto attento. È proprio su questo che continuerò a vigilare con attenzione.

