Liste d' attesa 87.557 prestazioni da recuperare Prima riunone per l’osservatorio regionale sulla sanità umbra

L'Osservatorio regionale sulla sanità umbra rivela un aumento consistente delle liste di attesa: tra dicembre 2024 e aprile 2025, le prenotazioni sono cresciute di oltre 36.000 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Al primo gennaio 2025, le prestazioni da recuperare avevano raggiunto 87.557, segnando un incremento significativo rispetto ai 45.931 di un anno prima. Questa situazione evidenzia la necessità di interventi mirati per ridurre i tempi di attesa e garantire un’assistenza più efficiente.

Nel periodo dicembre 2024 – aprile 2025 si è registrato un aumento di 36.328 prenotazioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le prestazioni da recuperare al 1° gennaio 2025 ammontavano a 71.237, un incremento significativo rispetto alle 45.931 registrate al 1° gennaio 2024.

