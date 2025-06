L' isola dei famosi Sara Garreffa moglie di Giarrusso se la prende con Pierpaolo Pretelli e valuta querele

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi 2025 è stata teatro di intense rivalità e colpi di scena. Tra i protagonisti, Sara Garreffa, moglie di Dino Giarrusso, si è fatta avanti per chiarire le tensioni con Pierpaolo Pretelli e valutare possibili querele. L'avvocata e compagna del politico ha raccontato il dietro le quinte dello scontro con Omar Fantini, rispondendo alle accuse mosse contro il marito in diretta. Dallo...

L'avvocata e moglie di Dino Giarrusso racconta il dietro le quinte dello scontro con Omar Fantini e risponde alle accuse mosse contro il marito in diretta televisiva. L'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2025 ha lasciato il segno, e non solo per le dinamiche da reality. A intervenire ora è Sara Garreffa, avvocata e moglie di Dino Giarrusso, che presente negli studi di Canale 5 ha assistito a uno degli episodi più tesi di questa edizione. Dallo scontro verbale con Cristina Plevani alla rissa con Omar Fantini durante la prova di pallanuoto honduregna, la serata del 18 giugno ha segnato un punto di rottura per l'ex pentastellato.

