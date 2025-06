L’Isola dei Famosi presi nuovi provvedimenti ad un passo dalla finale

L’Isola dei Famosi si prepara alla grande finale con nuovi provvedimenti che scottano. Dopo l’episodio in cui Dino e Omar hanno utilizzato le mani durante una prova, il responsabile dello Spirito dell’Isola è intervenuto con decisione. In diretta dall’Honduras, l’inviato Pierpaolo Pretelli ha annunciato un cambiamento importante per garantire rispetto e correttezza: “Ci sono dei modi di giocare, ma non...”. La tensione sale!

L'Isola dei Famosi, nella scorsa puntata durante una prova Dino e Omar sono arrivati ad utilizzare le mani. Da un primo rimprovero dell'inviato Pierpaolo Pretelli, dallo studio anche Veronica Gentili è venuto sull'accaduto squalificando dalla prova i due naufraghi. In diretta l'inviato in Honduras ha esordito: "Ci sono dei modi di giocare, ma non così. Non ci si prende per il collo. Omar calma. Dino, cerchiamo di calmare gli animi". Veronica Gentili dallo studio interviene: "E' un gioco, non ci si mena

