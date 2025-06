L’Isola dei Famosi Mario Adinolfi e Cristina Plevani contro Dino Giarrusso | Presuntuoso ed egoriferito

L’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2025 ha acceso i riflettori su un episodio turbolento: la lite tra Dino Giarrusso e Omar Fantini durante una prova di Pelota Honduregna. Mentre il clima si surriscaldava, Mario Adinolfi e Cristina Plevani hanno espresso dure critiche all’ex europarlamentare, accusandolo di presunzione ed egocentrismo. La scena ha diviso i telespettatori, lasciando tutti con il fiato sospeso su cosa accadrà nelle prossime puntate.

Dopo la lite esplosa durante la prova tra Dino Giarrusso e Omar Fantini all'Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi e Cristina Plevani non hanno risparmiato critiche all'ex europarlamentare. L'ottava puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 18 giugno, è stata segnata da uno degli episodi più spiacevoli di questa edizione. Durante una prova di Pelota Honduregna tra gli abitanti di Playa Dos e i naufraghi dell'Ultima Spiaggia, è scoppiata una violenta lite tra Dino Giarrusso e Omar Fantini Lo scontro, particolarmente acceso, ha portato all'esclusione di entrambi dalla gara. L'episodio è stato apertamente stigmatizzato dalla conduttrice Veronica Gentili, che in diretta ha espresso il proprio disappunto.