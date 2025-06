L’Isola dei Famosi Jey Lillo una furia contro il naufrago

L’Isola dei Famosi si infiamma: Jey Lillo esplode in una reazione furiosa dopo le nomination, definendo un naufrago “un infame”. La tensione sale alle stelle e il pubblico si interroga su cosa possa aver scatenato questa reazione così intensa. Cosa è successo davvero tra i protagonisti di questa edizione? Scopriamo insieme i dettagli di uno dei momenti più caldi della trasmissione.

News tv. "Un infame". – Alla fine della puntata di ieri sera de L'Isola dei Famosi, come di consueto, Veronica Gentili ha dato il via alle attesissime nomination. Il verdetto ha portato al televoto tre naufraghi: Cristina Plevani, Patrizia Rossetti (nominata direttamente dal leader della settimana Omar Fantini ) e Jey Lillo, che non ha affatto preso bene la sorpresa.