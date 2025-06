L' Iran non ha ancora deciso sull' atomica Il retroscena dell' intelligence Usa

L'intelligence americana rivela che l'Iran, nonostante abbia accumulato ingenti quantità di uranio arricchito, non ha ancora deciso se produrre o meno un'arma nucleare. Questa delicata situazione, al centro di tensioni internazionali, si svela attraverso fonti dei servizi segreti statunitensi, che sottolineano come la scelta iraniana rimanga incerta. La recente accelerazione, tuttavia, alimenta il dibattito globale sulla minaccia nucleare e sulle strategie di prevenzione.

L'intelligence Usa insiste: l'Iran non ha ancora deciso se costruire o no l'arma atomica anche se ha sviluppato una grande quantità di uranio arricchito necessario per farlo. E' quanto scrive il New York Times citando fonti dei servizi americani, la cui valutazione quindi non sembra essere sostanzialmente cambiata - dopo che Israele ha lanciato l'attacco contro l'Iran giustificandolo con la necessità di difendersi da una concreta minaccia nucleare iraniana - da quella presentata a marzo. Ora, però, i vertici dell'intelligence Usa, in particolare il capo della Cia, John Ratcliffe, che hanno tenuto un briefing alla Casa Bianca, enfatizzano il fatto che l'Iran sia veramente vicino alla realizzazione della bomba, "un paio di settimane", ha detto poi ai giornalisti la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, dopo aver letto la dichiarazione con cui Trump annunciava che aspetterà due settimane per decidere se attaccare o meno l'Iran, facendo riferimento alla possibilità che vi possano essere dei negoziati. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "L'Iran non ha ancora deciso sull'atomica". Il retroscena dell'intelligence Usa

