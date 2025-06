L' Iran come l' Iraq? Il cambio di regime poi il caos | lo spettro che frena i piani degli Usa Cosa potrebbe accadere

L'Iran, come l'Iraq un tempo, si trova al centro di un incerto gioco di potere e tensioni internazionali. Il rischio di un cambio di regime e il caos che ne potrebbe derivare rappresentano uno spettro che frena i piani degli Stati Uniti, generando incertezza e preoccupazioni globali. Ma cosa potrebbe accadere davvero? Scopriamolo insieme, analizzando le possibili evoluzioni di una regione così complessa e strategica.

La mattina del 5 febbraio 2003, il segretario di Stato Colin Powell si alzò davanti al Consiglio di Sicurezza dell?Onu con una provetta in mano, per dimostrare al mondo che Saddam.

