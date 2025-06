L’Iran attacca Beer Sheva danni a case e Microsoft | Israele colpisce un sito di ricerca nucleare

La tensione tra Iran e Israele raggiunge un nuovo drammatico picco: dopo l’attacco missilistico su Beer Sheva, i danni sono devastanti e la situazione si fa ancora più inquietante. Con il conflitto che si intensifica, si segna l’ottavo giorno di guerra, con ripercussioni che coinvolgono anche infrastrutture strategiche come siti di ricerca nucleare e grandi aziende come Microsoft. È il momento di approfondire cosa sta succedendo e quali sono le possibili conseguenze.

Venerdì segna l’ottavo giorno di guerra tra Israele e l’Iran. Nella notte un missile balistico lanciato da Teheran ha colpito Beer Sheva, nel Sud di Israele, causando gravi danni. L’ordigno è esploso in un parcheggio vicino a edifici residenziali, distruggendo diversi appartamenti, incendiando veicoli e facendo crollare balconi e facciate. Secondo il servizio di emergenza Magen David Adom, ci sono almeno sette feriti. La stazione ferroviaria di Beer Sheva Nord è stata chiusa per i danni subiti. Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato l’attacco, dichiarando di aver preso di mira un sito Microsoft accusato di collaborare con l’esercito israeliano. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’Iran attacca Beer Sheva, danni a case e Microsoft: Israele colpisce un sito di ricerca nucleare

