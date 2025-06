L’Iran apre a una limitazione del suo programma nucleare | a Ginevra fitti negoziati con gli europei

L’Iran apre a una possibile limitazione del suo programma nucleare, segnando un passo importante nei negoziati di Ginevra con le potenze europee. Dopo anni di tensioni e confronti, Teheran sembra disponibile a discutere restrizioni sull’arricchimento dell’uranio, mettendo al centro il ruolo delle diplomazie europee. Questa apertura potrebbe rappresentare un punto di svolta nelle relazioni internazionali, sottolineando la volontà di trovare un terreno comune in un contesto complesso e delicato.

L’Iran è pronto a discutere limitazioni all’arricchimento dell’uranio. Lo riporta Reuters, secondo quanto riferito da un alto funzionario iraniano a margine dei colloqui di Ginevra con Francia, Germania e Regno Unito. Secondo il funzionario, il ruolo delle potenze europee è ora “più evidente”, poiché Teheran non è disposta a collaborare con gli Stati Uniti durante gli attacchi israeliani. “Dobbiamo ascoltare l’iniziativa dell’E3 sulla questione nucleare” ha aggiunto. L’arricchimento zero sarà senza dubbio respinto, “soprattutto ora, sotto gli attacchi di Israele” ha detto la fonte. Fordo, la fortezza nella roccia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’Iran apre a una limitazione del suo programma nucleare: a Ginevra fitti negoziati con gli europei

