L' Iran accusa ' finora tre ospedali colpiti da Israele'

L'ultimo scontro tra Iran e Israele si fa ancora più serio: tre ospedali iraniani sarebbero stati colpiti in una settimana di attacchi, con un razzo israeliano che questa mattina ha danneggiato un ospedale di Teheran. La tensione cresce, ma cosa ci riserva il futuro in questo delicato scenario di escalation? Resta con noi per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Un razzo israeliano ha danneggiato stamattina un ospedale di Teheran, secondo quanto affermato da un portavoce del ministero iraniano della Sanità citato dai media ufficiali e ripreso da Iran International, portale di ambienti dell'opposizione all'estero che si pubblica a Londra. Il portavoce non ha fornito altri dettagli, mentre ha accusato Israele d'aver colpito in totale, in una settimana di attacchi, tre ospedali, sei ambulanze e un ambulatorio in Iran. Ieri il premier israeliano Benyamin Netanyahu aveva denunciato come un crimine di guerra il danneggiamento dell'ospedale Soroka da parte di un missile iraniano.

Israele-Iran, Netanyahu: “Noi colpiamo siti nucleari, loro ospedali” - In un clima di tensione internazionale sempre più acceso, le azioni si susseguono con scopi opposti e conseguenze drammatiche.

