L' intuizione di Pecchia la consacrazione con Chivu | chi è e come gioca Bonny

L'intuizione di Pecchia e la consacrazione con Chivu hanno segnato un percorso di crescita straordinario. Intanto, Bonny si avvicina sempre di più all’Inter, portando con sé un potenziale da grande protagonista. Con 15 gol in 117 partite, il suo talento va oltre i numeri, promettendo di illuminare i campi italiani. La sua evoluzione è solo all’inizio e tutti attendono con entusiasmo il suo prossimo capitolo, destinato a brillare ancora di più.

L'attaccante del Parma è sempre più vicino al trasferimento all'Inter. In carriera ha segnato 15 gol in 117 partite, ma non ci si lasci ingannare dai numeri: chi lo segue da tempo giura che diventerà una stella luminosissima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'intuizione di Pecchia, la consacrazione con Chivu: chi è e come gioca Bonny

In questa notizia si parla di: intuizione - pecchia - consacrazione - chivu

L'intuizione di Pecchia, la consacrazione con Chivu: chi è e come gioca Bonny.

UFFICIALE: esonerato Pecchia, è arrivato Chivu - Come sostituto la dirigenza gialloblù ha trovato l’accordo con Chivu e ne ha ufficializzato l’arrivo. Riporta msn.com

Via Pecchia, dentro Chivu - L’allarme di Draghi: “Presto rimarremo soli a garantire la sicurezza in Ucraina e Europa” Clara: «A 18 anni mi sono trasferita a Milano, ma vorrei crescere i miei figli in una realtà più ... Secondo msn.com