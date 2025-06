L' insonnia è in forte aumento così la cosmesi pffre una skincare specifica ricca di ingredienti rilassanti per corpo e mente

L'insonnia colpisce sempre più persone, ma la soluzione potrebbe essere nella skincare. Prodotti ricchi di ingredienti rilassanti per corpo e mente non sono più solo un lusso, ma un aiuto concreto contro le notti agitate. Oli essenziali, piante tranquilizzanti e attivi naturali si uniscono per favorire il relax, trasformando la cura della pelle in un vero e proprio rituale di benessere. Scopri come integrare questi alleati nella tua routine notturna e dormire sogni d’oro.

N on è soltanto questione di scegliere la giusta crema viso per la routine serale: e se la skincare fosse un piccolo aiuto anti-insonnia? Oli essenziali, piante tranquillanti e attivi dalle virtù rilassanti non solo fanno bene alla pelle ma provano a conciliare il relax di corpo e mente, a partire dalla pelle. Dove trovarli. Bagno di ghiaccio e maschera: la skincare casalinga di Hailey Bieber a prova di Met Gala X Leggi anche › Creme viso: è tempo di texture in gel, ideali per la bella stagione Skincare per dormire, la cosmesi diventa rilassante. Gli italiani fanno fatica a dormire e l'insonnia dilaga.

In questa notizia si parla di: skincare - insonnia - rilassanti - corpo

Skincare per dormire, le creme con ingredienti rilassanti; Contro l'insonnia in arrivo le creme ad effetto morfeo; Quando arriva la notte....

Se l'interesse per la skincare antistress supera quello per la lotta alle rughe - D'altra parte, la pelle è l'organo più esteso del nostro corpo ... cosmopolitan.com scrive

Le creme corpo rilassanti che conciliano il sonno - Vi lasciamo alla nostra selezione delle migliori creme corpo distensive e rilassanti, da massaggiare su tutto il corpo dopo il bagno o la doccia ... Secondo elle.com