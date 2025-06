Lino Guanciale presenta il corto In the Box a Pesaro | Produrre oggi è un gesto di resistenza

Lino Guanciale ha stupito il pubblico di Pesaro presentando il suo nuovo cortometraggio "In the Box" alla Mostra del Nuovo Cinema. Diretto da Francesca Staasch e prodotto dallo stesso Guanciale, il film è un toccante viaggio nell’intimità del dolore quotidiano, un gesto di resistenza che emoziona e invita alla riflessione. L’attore, coinvolto in prima persona nel progetto, firma un’opera che si distingue per sensibilità e profondità . Un vero capolavoro da non perdere.

Alla Mostra del Nuovo Cinema ha debuttato il cortometraggio diretto da Francesca Staasch e prodotto dallo stesso Guanciale: un viaggio nell'intimità del dolore quotidiano. Alla 61esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, Lino Guanciale si è ritagliato un momento speciale lontano dai set per presentare In the Box, cortometraggio diretto da Francesca Staasch. L'attore non solo interpreta uno dei protagonisti, ma firma anche la produzione dell'opera, un'intima esplorazione del disagio interiore, dell'isolamento e della ricerca di conforto nelle pieghe invisibili della quotidianità . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Lino Guanciale presenta il corto In the Box a Pesaro: "Produrre oggi è un gesto di resistenza"

