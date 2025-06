L’infondata teoria degli agenti del Mossad rispediti a Tel Aviv legati a missili iraniani

In un clima di tensione crescente tra Israele e Iran, le notizie false si moltiplicano, alimentate anche dall'uso sfruttato dell'Intelligenza Artificiale. Tra le molte fake news circolanti, spicca un’immagine inquietante: un uomo legato a una sedia fissata a un missile iraniano, con l'accusa di essere coinvolto in un complotto per attacchi imminenti. Ma quanto c'è di vero in questa narrazione? Scopriamolo insieme, per non lasciarci ingannare dalle manipolazioni.

L’attuale scontro tra Israele e Iran alimenta la diffusione di numerosi contenuti falsi e fuorvianti, alcuni dei quali generati tramite Intelligenza Artificiale, come abbiamo riscontrato per il falso video dell’aeroporto di Tel Aviv distrutto dai missili iraniani. A proposito di questi ultimi, circola l’immagine di un uomo legato a una sedia, a sua volta fissata a un missile iraniano, destinato – secondo la narrazione – a essere lanciato proprio contro Tel Aviv. L’uomo sarebbe, sempre secondo la descrizione, un agente del Mossad israeliano catturato in Iran. Anche in questo caso, si tratta di un’informazione non supportata, basata esclusivamente su un’immagine generata con l’aiuto dell’AI. 🔗 Leggi su Open.online

