L’industria bergamasca investe nella sostenibilità | per 8 imprese su 10 è importante

Bergamo. I risultati evidenziano l’impegno delle imprese bergamasche verso pratiche responsabili che migliorino l’impatto sulla società e attenuino le ricadute negative sull’ambiente. La Camera di Commercio di Bergamo ha condotto un’indagine sul tema della sostenibilità in occasione della rilevazione sull’andamento congiunturale dell’economia nelle imprese del territorio, che coinvolge circa 1.500 lavoratori. Se è vero che rispetto ai risultati emersi nell’ultima rilevazione (nel 2023, ndr) si nota un certo raffreddamento dell’atteggiamento delle imprese, questo non accade per tutti i settori e per tutte le misure. 🔗 Leggi su Bergamonews.it