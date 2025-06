L' incontro dei ministri degli Esteri di Iran Francia Germania e Gb

Un vertice cruciale si apre a Ginevra, riunendo i ministri degli Esteri di Iran, Francia, Germania e Gran Bretagna per trovare una via diplomatica alla crisi tra Iran e Israele. Le immagini del Ministero degli Esteri tedesco testimoniano l'urgenza di un dialogo diretto e coordinato in un momento di grande tensione internazionale. L'incontro rappresenta un passo importante verso la stabilità regionale e mondiale, ma quali saranno le sue reali sorti?

Ginevra, 20 giu. (askanews) - Nelle immagini girate dal ministero degli Esteri tedesco, l'inizio dell'incontro d'urgenza che si svolge a Ginevra, in Svizzera, per cercare una via d'uscita diplomatica dalla guerra tra Iran e Israele. All'incontro partecipa il ministro degli Esteri dell'Iran, Abbas Araghchi, e quelli di Germania, Francia e Gran Bretagna, rispettivamente Johann Wadephul, Jean-Noel Barrot e David Lammy. All'incontro è presente anche l'Alta rappresentante per la politica estera dell'Ue, Kaja Kallas, un formato negoziale ultraventennale sul mai risolto dossier del nucleare iraniano.

