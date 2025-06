Liliana Resinovich Visentin aveva immagini della moglie e Sterpin dal 2003 | hard disk consegnati a un amico

Emergono nuove immagini di Liliana Resinovich risalenti agli anni 2000, scoperte grazie a un hard disk consegnato a un amico da Sebastiano Visintin, marito della donna scomparsa. Queste foto, archiviate in una cartella chiamata “Modigliani”, rivelano momenti condivisi con Claudio Sterpin e assumono un ruolo cruciale nelle indagini. Un passo importante che potrebbe svelare nuovi aspetti di un caso avvolto nel mistero e nell’emozione.

Emergono nuove immagini risalenti agli anni 2000 che ritraggono Liliana Resinovich insieme a Claudio Sterpin. Le foto, archiviate in una cartella denominata “Modigliani”, erano conservate nei dispositivi informatici di Sebastiano Visintin, marito della donna scomparsa nel 2021. Le immagini ritrovate e la loro importanza. Nuovi sviluppi nell’intricata vicenda di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste nel dicembre 2021 e ritrovata senza vita settimane dopo. Secondo quanto rivelato dalla trasmissione Quarto Grado e ripreso da quotidiani come Il Gazzettino e Il Messaggero, sarebbero emerse alcune fotografie conservate in una cartella informatica dal nome “Modigliani”, appartenente a Sebastiano Visintin, marito della donna e unico indagato per omicidio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Liliana Resinovich, Visentin aveva immagini della moglie e Sterpin dal 2003: hard disk consegnati a un amico

