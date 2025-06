Liliana Resinovich foto della donna con Claudio Sterpin scattate dal marito Sebastiano Visintin

Il caso di Liliana Resinovich si arricchisce di un nuovo capitolo, con la diffusione di foto risalenti a oltre vent’anni fa che ritraggono la donna insieme a Claudio Sterpin. Scattate dal marito Sebastiano Visintin, queste immagini sorgono come un possibile punto di svolta nell’indagine, ora in fase di rivalutazione da parte della procura di Trieste. Un dettaglio che potrebbe cambiare le carte in tavola e svelare nuovi misteri sulla scomparsa e la tragica fine di Liliana.

Un nuovo colpo di scena nel caso di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 20 gennaio 2022. La scorsa primavera la procura di Trieste – che in un primo momento aveva ipotizzato il suicidio – ha profondamente rivalutato tutti gli elementi. Alcune foto di oltre vent’anni fa che ritraggono la donna insieme con Claudio Sterpin nel 2003 a una manifestazione sportiva organizzata dall’associazione presieduta da quest’ultimo, oggi di 86 anni; una del primo gennaio 2013 in cui Sterpin si tuffa in mare durante il tradizionale tuffo di Capodanno a Barcola (Trieste). Sono alcune delle immagini scattate da Sebastiano Visintin, contenute in una cartella denominata “Modigliani” archiviata tra altro materiale in cinque hard disk che lo stesso Visintin, il marito di Liliana, avrebbe chiesto a un amico di custodire trattandosi di foto personali, pochi giorni dopo la scomparsa della donna, avvenuta a metà dicembre 2021. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Liliana Resinovich, “foto della donna con Claudio Sterpin scattate dal marito Sebastiano Visintin”

