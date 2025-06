Liliana Resinovich cosa c’era negli hard disk nascosti da Visintin | Proprio quelle foto

Nel mistero avvolto dalla scomparsa di Liliana Resinovich, emergono nuovi dettagli che potrebbero rivoluzionare le indagini. Gli hard disk nascosti da Visintin, contenenti proprio quelle foto tanto sospette, rappresentano ora il fulcro di un caso ancora avvolto dall’ombra dell’incertezza. La scoperta di questi materiali potrebbe portare a una svolta decisiva, rivelando verità nascoste e aprendo nuove piste da seguire. La verità sta forse per emergere, e cambierà tutto quello che abbiamo saputo finora.

Nel complesso e ancora oscuro caso della morte di Liliana Resinovich, spuntano nuovi elementi che potrebbero cambiare drasticamente la direzione delle indagini. A distanza di quasi tre anni dalla scomparsa della donna triestina, avvenuta nel dicembre del 2021, e dal successivo ritrovamento del corpo il 5 gennaio dell’anno seguente, l’attenzione degli inquirenti si concentra ora su alcuni hard disk che potrebbero contenere indizi cruciali. La loro esistenza è emersa solo recentemente grazie a un passaggio che solleva interrogativi: la consegna volontaria di questi supporti da parte del marito della vittima, Sebastiano Visintin, a un amico fidato subito dopo la scomparsa della donna. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: liliana - resinovich - hard - disk

Liliana Resinovich, parla il tecnico Molinari: “Sulla vertebra ho detto la veritĂ , non copro nessuno” - Liliana Resinovich e il tecnico anatomopatologo Giacomo Molinari si trovano al centro di una controversia.

Nuovi indizi sull’omicidio di Liliana Resinovich: gli hard disk di Visintin contengono foto di Sterpin. La Procura ipotizza un possibile movente Vai su Facebook

Liliana Resinovich, in 5 hard disk i file nascosti dal marito. «La controllava da 22 anni»; Sebastiano Visintin e la cartella con le foto della moglie Liliana Resinovich con l’amante; Liliana Resinovich, spuntano 5 hard disk e la cartella 'Modigliani': dentro vecchie foto con Claudio Sterpin. Forse il marito la controllava.

Liliana Resinovich, negli hard disk nascosti di Sebastiano Visintin le foto della moglie con l'amante. Sterpin: «Lui sapeva tutto» - «Lui sapeva per filo e per segno quanto tempo passavamo assieme ed era al corrente di tutto». msn.com scrive

Resinovich, in 5 hard disk i file nascosti dal marito. «Controllavam Liliana da 22 anni» - Ed era contenuta in alcuni hard disk rimasti segreti per tutto questo tempo. Da ilgazzettino.it