L’Iliade nel carcere di sicurezza in anteprima l’opera di Giuliano Peparini | Tra l’epoca di Omero e la nostra le dinamiche umane non sono cambiate – VIDEO

Preparati a vivere un'esperienza unica: Giuliano Peparini porta in scena “L’Iliade” al Teatro Greco di Siracusa, un viaggio tra epoche lontane e universali emozioni umane. Tra i versi di Omero e le melodie di Beppe Vessicchio, lo spettacolo rivela come le dinamiche dell’anima siano rimaste invariate nel tempo. Un finale di stagione da non perdere, che ci ricorda quanto siano profonde e condivise le nostre storie.

La nuova creazione originale di Giuliano Peparini, "L'Iliade", debutterà in anteprima mondiale venerdì 4 luglio al Teatro Greco di Siracusa. Il direttore artistico e regista chiuderà la 60esima Stagione di rappresentazioni classiche prodotta dall'Inda con uno spettacolo che racconta i grandi personaggi del poema omerico, nei versi tradotti da Francesco Morosi, con le musiche di Beppe Vessicchio. La terza regia di Giuliano Peparini a Siracusa, dopo "Ulisse, l'ultima Odissea" e "Horai. Le 4 stagioni", sarà ambientata in un carcere di massima sicurezza. "L'Iliade" resterà in scena fino al 6 luglio per tre serate, e vedrà fra i protagonisti Vinicio Marchioni, al suo debutto al Teatro Greco di Siracusa nel ruolo dell'Aedo.

