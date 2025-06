Liguria protagonista all' Expo di Osaka | artigianato innovazione e identità culturale in vetrina

La Liguria si prepara a brillare all’Expo di Osaka, portando in scena un affascinante mix di artigianato, innovazione e ricca identità culturale. Dal 29 giugno al 5 luglio 2025, la regione sarà protagonista nel Padiglione Italia, offrendo un’intensa vetrina delle sue eccellenze e tradizioni. Un’occasione imperdibile per scoprire come questa terra affascinante sappia coniugare passato e futuro, lasciando il segno nel panorama internazionale.

Dal 29 giugno al 5 luglio 2025 la Liguria sarà protagonista all'Expo internazionale di Osaka, in Giappone, negli spazi riservati del Padiglione Italia. La partecipazione regionale, curata dalla Regione Liguria insieme a Liguria International, sistema camerale e associazioni di categoria, si.

La Liguria all'Expo di Osaka: "Blue economy e saper fare, ci mettiamo in mostra" - Lo spazio espositivo sarà caratterizzato dall'installazione artistica con quattro grandi ledwall su cui si alterneranno volti e storie legati al "saper ...

Expo Osaka, Bucci "La Liguria sarà presente per raccontare al mondo le nostre bellezze" - GENOVA (ITALPRESS) – È tutto pronto per la settimana di protagonismo della Regione Liguria all' Expo internazionale di Osaka, in Giappone.