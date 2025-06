Ligabue festeggia Certe Notti con due concerti evento | i prezzi

Ligabue celebra i trent'anni di "Certe Notti" con due concerti imperdibili a Campovolo, il luogo che ha fatto la storia della sua musica. Un'occasione unica per rivivere l’emozione di un classico intramontabile e festeggiare tre decenni di successi. L’evento del 21 giugno 2025 promette emozioni memorabili, con un secondo concerto in programma per il 6 luglio. Preparatevi a vivere un’estate di musica e ricordi indimenticabili.

Certe notti durano 30 anni. E Luciano Ligabue ha deciso di celebrarle nel modo che gli è più familiare: un grande concerto a Campovolo, dove tutto è cominciato. L’appuntamento è per sabato 21 giugno 2025 alla RCF Arena di Reggio Emilia, per un evento speciale intitolato La notte di Certe Notti, in occasione del trentennale della sua canzone più celebre. Ma il viaggio non finisce qui: è già previsto un secondo grande appuntamento per sabato 6 settembre 2025 alla Reggia di Caserta, dove il cantautore porterà lo stesso spettacolo in una delle location più suggestive d’Italia. La festa è iniziata già il 20 giugno con la Ligastreet: un villaggio a ingresso gratuito per fan e curiosi, anche senza biglietto del concerto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it