Ligabue Campovolo 2025 | scaletta e ospiti del concerto

La città di Reggio Emilia si prepara a vivere un momento indimenticabile: il ritorno di Ligabue a Campovolo nel 2025 per celebrare i 30 anni di Certe Notti. Due giorni di eventi e musica che culmineranno con il tanto atteso concerto, tra scalette esplosive e ospiti speciali. Ecco tutto ciò che devi sapere per vivere al massimo questa straordinaria festa del rock italiano. Non perdere neanche un dettaglio!

Sale la febbre per il grande ritorno del rocker nella sua Reggio Emilia per festeggiare i 30 anni di Certe Notti. Ben due giornate di eventi, venerdì 20 e sabato 21 giugno, che culmineranno con l'attesissimo concerto: ecco la guida e tutta l'organizzazione dell'evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ligabue Campovolo 2025: scaletta e ospiti del concerto

In questa notizia si parla di: concerto - ligabue - campovolo - scaletta

Ligabue, la notte di ‘Certe notti’. A Campovolo concerto e festival 30 anni dopo - una vera e propria festa di musica, emozioni e ricordi condivisi, dove il palco si trasforma in un racconto live di tre decenni di successi.

-20 a Campovolo. Cresce la mia curiosità per la scaletta. Ho fatto una playlist che sarebbe perfetta. La vorrei proporre a Luciano Vai su Facebook

“La Notte di Certe Notti”: ecco la possibile scaletta del concerto di Ligabue a Campovolo; Ligabue Campovolo 2025: scaletta e ospiti del concerto; Ligabue, la possibile scaletta del concerto a Como.

Ligabue Campovolo 2025: scaletta e ospiti del concerto - Sale la febbre per il grande ritorno del rocker nella sua Reggio Emilia per festeggiare i 30 anni di Certe Notti. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Luciano Ligabue: la scaletta dei concerti del tour 2025 - Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Ligabue: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia. Lo riporta msn.com