Bologna si trasforma nel cuore pulsante della musica: da oggi, Campovolo ribolle di energia e passione con “La Notte di Certe Notti”, un festival che celebra i trent’anni di un’icona come Ligabue. Un evento imperdibile che unisce passato e presente, in un crescendo di emozioni e ricordi. La festa inizia oggi alle 12 con l’apertura della Ligastreet, e il grande spettacolo prende vita domani sera—un’occasione da non perdere per gli amanti della musica italiana.

Bologna, 20 giugno 2025 – Di fatto un festival ‘ La Notte di Certe Notti ’, che riporta a Campovolo – Rcf Arena – Luciano Ligabue per festeggiare i 30 anni di ‘Certe notti’ e dell’album ‘ Buon compleanno Elvis ’, che nel 1995 ne hanno consacrato il successo dopo alcuni dischi già molto amati. Non solo un concerto – quello di domani sera –, ma un vero e proprio evento, che ha inizio oggi alle 12 quando si spalancano le porte della Ligastreet, che permette a tutti di partecipare per l’intera giornata (per i fan del BarMario l’ingresso è anticipato alle 11). Anche a chi è privo del biglietto per il concerto di domani sera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ligabue balla sul mondo: Campovolo ribolle da oggi

