Ligabue a Campovolo la festa comincia oggi | domani il concerto del rocker

RCF Arena di Reggio Emilia, dando il via a due giorni di musica, emozioni e ricordi indimenticabili. Oggi, i fan hanno potuto vivere un assaggio di questa grande festa, mentre domani Luciano Ligabue salirà sul palco di Campovolo per celebrare i suoi 30 anni di successo con un concerto speciale. La passione, l’energia e l’amore per la musica si respirano già da ora: l’evento sta per entrare nel vivo, e non puoi perdertelo!

A 20 anni dal primo concerto a Campovolo del 10 settembre 2005, domani sabato 21 giugno 2025 Luciano Ligabue torna su quel palco, oggi RCF Arena di Reggio Emilia, con ‘La Notte di certe Notti’, un grande evento per celebrare insieme ai fan i 30 anni di ‘Certe notti’ che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera. Ma la festa di due giorni è iniziata già oggi. Alle ore 12.00 hanno aperto infatti, le porte della Ligastreet per vivere un’esperienza immersiva nel mondo del Liga e solo per la giornata di domani l’accesso al ‘Memphis boulevard è gratuito e consentito anche a chi non possiede il titolo di ingresso per il concerto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ligabue a Campovolo, la festa comincia oggi: domani il concerto del rocker

In questa notizia si parla di: ligabue - campovolo - concerto - festa

Ligabue, la notte di ‘Certe notti’. A Campovolo concerto e festival 30 anni dopo - una vera e propria festa di musica, emozioni e ricordi condivisi, dove il palco si trasforma in un racconto live di tre decenni di successi.

Sabato alla Rcf Arena il grande concerto di Luciano Ligabue che festeggia i 30 anni del celebre brano. Attesi 100mila fan. Venerdì porte aperte del Campovolo a tutti per una festa di musica, eventi e solidarietà. La due giorni raccontata in diretta su Telereggio Vai su Facebook

Manca meno di un mese a “LA NOTTE DI CERTE NOTTI”, l’atteso imperdibile evento live che il 20 e il 21 giugno riaccenderà le luci di Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia) per due giorni di festa! Non solo un concerto ma un vero e proprio evento a 360 g Vai su X

Ligabue, la festa comincia oggi sulla LigaStreet: è aperta a tutti. Tutto quello che c’ è da sapere; Ligabue Campovolo 2025: scaletta, ospiti, orari e info sul concerto; Ligabue, la notte di ‘Certe notti’. A Campovolo concerto e festival 30 anni dopo.

Ligabue a Campovolo per la festa de ‘La notte di certe notti’ - REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Domani, venerdì 20 giugno, inizia la festa de “La notte di certe notti”, l’atteso imperdibile evento live di Luciano Ligabue che riaccenderà le luci di Campovolo (RCF Arena ... Riporta msn.com

Il concerto di Ligabue a Campovolo: tutto quello che c’è da sapere sul mega evento - L'artista celebrerà insieme con i fan i 30 anni di "Certe notti" che nel 1995 ha segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera ... Secondo lasicilia.it