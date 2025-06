Lies of P supera i 3 milioni di copie vendute Round8 celebra il successo di Overture

Lies of P supera i 3 milioni di copie vendute, un traguardo straordinario che testimonia il successo travolgente del titolo. A sole due settimane dall’annuncio di Shadowdrop al Summer Game Fest, NEOWIZ e ROUND8 Studio celebrano questa conquista con un nuovo aggiornamento gameplay. Il Game Director Jiwon Choi ha espresso gratitudine verso i fan, sottolineando come questa vittoria sia anche un invito a continuare a scoprire le meraviglie di Lies of P.

Il Game Director di Lies of P, Jiwon Choi, ha commentato così questo importante traguardo: "Voglio ringraziare tutti coloro che si sono uniti a noi finora nel nostro viaggio attraverso Lies of P e il recente Lies of P: Overture", ha dichiarato Jiwon Choi, Game Director di ROUND8 Studio. "3 milioni di copie vendute sono un'impresa enorme, e i nostri team di ROUND8 e Team NOUGH sono rimasti sbalorditi dall'accoglienza ricevuta dopo la presentazione di Shadowdrop al Summer Game Fest".

