Lies of P | Overture la recensione del DLC

A settembre 2023, Neowiz Games e Round 8 Studio hanno ampliato l’universo di Lies of P con l’espansione Overture, offrendo nuovi livelli di sfida e approfondimenti narrativi. Questo DLC, intriso di atmosfere dark e ispirato al classico di Collodi, conferma il successo del titolo e la sua capacità di reinventare il genere soulslike. Un’opportunità imperdibile per i fan di esplorare ulteriormente questa affascinante reinterpretazione di Pinocchio, arricchita da nuove avventure e segreti da scoprire.

A settembre del 2023 Neowiz Games e Round 8 studio, rilasciarono sul mercato un action rpg ispirato al romanzo: “Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi”. Il forte richiamo al genere soulslike, unito ad uno stile visivo davvero unico, furono tra le caratteristiche più apprezzate dal pubblico ottenendo un notevole successo commerciale sin dal suo debutto. A due anni di distanza il mondo di Lies of P si amplia grazie all’espansione Overture, e con l’arrivo di questo DLC possiamo scoprire nuovi luoghi da esplorare, nemici da abbattere e tanti segreti di quel fantastico mondo che il team ha sviluppato con passione. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Lies of P: Overture, la recensione del DLC

Lies of P: Overture - Recensione - Quando lo recensii per la prima volta, poco meno di due anni fa, mi colpì la capacità con cui questo ambizioso ...

