L' idea dell' essere | Antonio Rosmini e la filosofia dell' 800 | un convegno internazionale all' Alberoni

L'idea di esplorare l'essere secondo Antonio Rosmini e la filosofia dell'Ottocento si trasforma in un evento imperdibile: il convegno internazionale all'Alberoni, che il 26 e 27 giugno riunirà esperti da tutto il mondo. Un'occasione unica per riscoprire il pensiero di uno dei più grandi filosofi italiani e il ruolo centrale del Collegio Alberoni nella scena culturale. Un appuntamento da non perdere per chi vuole immergersi nel dialogo tra passato e presente.

Il Collegio Alberoni protagonista della scena culturale e filosofica italiana. Il 26 e il 27 giugno prossimi all'Istituto San Lazzaro si terrà infatti un importante convegno internazionale dedicato alla figura e al pensiero di Antonio Rosmini (1797-1855), uno dei maggiori filosofi italiani.

