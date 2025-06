L’idea della separazione delle carriere risale ad Apuleio, ma nella recente riforma della giustizia si è trasformata in un copione già visto. Come prevedibile, la solita compagnia di "madrigalisti" ha riproposto il suo brano preferito, il “Sogno di Licio Gelli”, tra accuse di piani occulti e complotti. La separazione delle carriere era solo l’ennesimo atto di un balletto che rischia di travolgere le istituzioni.

Com’era prevedibile, noiosamente prevedibile, nel dibattito in aula sulla riforma della giustizia la solita compagnia di madrigalisti moderni ha voluto eseguire il brano più sperimentato del suo repertorio, che potremmo battezzare Il sogno di Licio Gelli. La frottola – in senso musicale, s’intende – l’hanno intonata, a cappella, diversi senatori pentastellati e democratici: state realizzando il piano della P2, la separazione delle carriere era un’idea di Gelli! Mi permetto di segnalare agli eccellentissimi musici che come cospirazionisti non valgono granché. Il nostro progetto, infatti, è ben più antico del Venerabile e della sua loggia, più antico perfino della massoneria, tanto che lo si può far risalire a uno dei suoi ispiratori della tarda antichità, l’Apuleio del Pro se de magia liber, anno domini 158. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it