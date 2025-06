Licheri SI | Vergognoso il ' no' al fine vita il centrodestra sbatte la porta in faccia a oltre 8mila abruzzesi

Il rifiuto del centrodestra in Abruzzo di approvare il fine vita è un atto che ferisce profondamente i diritti di oltre 8.000 cittadini. La decisione, definita “vergognosa” dal segretario regionale di Sinistra Italiana Daniele Licheri, si oppone alla volontà di chi chiede dignità e libertà nel momento più delicato della propria vita. È giunto il momento di riflettere su questa ingiustizia e di sostenere il diritto di scelta di ogni individuo.

“Vergognoso lo stop al fine vita” deciso dal centrodestra in consiglio regionale. Queste le parole con cui il segretario regionale di Sinistra Italiana Daniele Licheri commenta la bocciatura del progetto di legge nella seduta del 19 giugno. Un “no” agli 8.119 abruzzesi che hanno firmato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Licheri (SI): "Vergognoso il 'no' al fine vita, il centrodestra sbatte la porta in faccia a oltre 8mila abruzzesi"

In questa notizia si parla di: licheri - vergognoso - fine - vita

NON IN NOSTRO NOME Marco Travaglio Benjamin Netanyahu, il più efferato terrorista del mondo che governa Israele, è riuscito a rinviare un’altra volta la sua fine politica con l’unico sistema che conosce: la guerra. Solo che ora la sua guerra privata – masch Vai su Facebook

Licheri (SI): Vergognoso il 'no' al fine vita, il centrodestra sbatte la porta in faccia a oltre 8mila abruzzesi.

Licheri (SI): "Vergognoso il 'no' al fine vita, il centrodestra sbatte la porta in faccia a oltre 8mila abruzzesi" - "Inaccettabile" per il segretario regionale di Sinistra Italiana il voto contrario del consiglio regionale al progetto di legge e una scusa aver richiamato la competenza dello Stato: "Non ci si assume ... ilpescara.it scrive

Fine vita: Vaccari (Pd), 'da destra atteggiamento vergognoso' - “Vergognoso atteggiamento della destra sulla legge sul fine vita che da tempo avrebbe dovuta essere approvata dal Parlamento nel rispetto delle sentenze della Corte ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it