Libri in cortile | Presentazione de Lo Hobbit con menu a tema

Vieni a scoprire il magico mondo di J.R.R. Tolkien in una serata speciale dedicata a “Lo Hobbit”, il capolavoro che ha conquistato generazioni di lettori. Venerdì 20 giugno alle 19:30, a Montaperto in piazza Caduti di Marcinelle, inauguriamo la quinta edizione di “Libri in cortile” con una presentazione coinvolgente e un menu a tema che trasporterà i partecipanti nel cuore della Terra di Mezzo. Ti aspettiamo per vivere insieme un’esperienza indimenticabile che unisce letteratura e convivialità.

