Liberare memoria RAM su smartphone Android

Se siete di fretta e volete subito passare avanti per sapere tutti i trucchi per liberare RAM su Android ed avere lo smartphone più veloce e scattante che mai, vi fermo subito, perché dopo tutte le prove fatte, la soluzione finale è quella di non fare proprio nulla, se non qualche operazione di manutenzione base. Certamente è vero che su alcuni smartphone, soprattutto se hanno meno di 4 GB di RAM, possono verificarsi rallentamenti nell’uso del dispositivo. Ma con alcune semplici strategie, è possibile ottimizzare le prestazioni e godere di un’esperienza fluida e senza stress.

