Liam e Noel Gallagher tornano insieme per la collezione Original Forever Un inno agli anni ' 90 e al ritorno più atteso del 2025

Liam e Noel Gallagher tornano a sorprenderci, unendo le forze per la collezione originale Forever, un vero omaggio agli anni '90 e all’atteso ritorno degli Oasis nel 2025. Dopo anni di silenzi e tensioni, la loro prima uscita pubblica non è in uno stadio, ma davanti all’obiettivo di Adidas, segnando un nuovo capitolo della loro leggenda. La capsule collection unisce moda e nostalgia, risvegliando il fascino intramontabile del Britpop.

A ltro che prove in sala o tensioni da palcoscenico. La prima apparizione pubblica degli Oasis dopo l’annuncio del tour-reunion non è avvenuta in uno stadio, ma davanti all’obiettivo di Adidas. Liam e Noel Gallagher, ancora insieme dopo anni di silenzi e litigi, si sono fatti ritrarre per una campagna pubblicitaria che riaccende la scintilla del Britpop con un tocco di nostalgia. Il risultato? Una capsule collection tra moda e richiami agli anni ’90 che segna il debutto ufficiale della collaborazione tra la band e il colosso dello sportswear tedesco. Liam e Noel (e Paul): gli Oasis per immagini. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Liam e Noel Gallagher tornano insieme per la collezione Original Forever. Un inno agli anni '90 e al ritorno più atteso del 2025

