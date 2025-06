L'ex tronista Leonardo Greco | Dopo una malattia ho perso tutto Ero devastato poi ho trovato la forza

Leonardo Greco, uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne, ha attraversato un momento drammatico: una malattia che gli ha portato via tutto, lasciandolo devastato. Ma dalla disperazione è rinato con una forza incredibile, diventando esempio di resilienza e speranza. Ora, desidera condividere la sua esperienza per ispirare i suoi fan a non mollare mai, anche nelle prove più dure. Continua a leggere per scoprire come Leonardo ha trovato la luce nel buio.

È stato uno dei tronisti più seguiti di Uomini e Donne, ancora adesso può vantare un folto seguito. Ed è per incoraggiare i suoi fan che Leonardo Greco ha deciso di raccontare un periodo particolarmente difficile della sua vita, dal quale è riuscito a venir fuori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

