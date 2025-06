L’ex Consorzio agrario di Fermignano torna in attività grazie a TerraBio

L’ex Consorzio Agrario di Fermignano torna a vivere, questa volta sotto l’egida di TerraBio, la cooperativa biologica di Urbino. Dopo l’acquisto del giugno 2024, la struttura si trasforma in un moderno centro di produzione e distribuzione, con silos di stoccaggio e magazzini all’avanguardia. Una rinascita che rafforza il legame tra agricoltura sostenibile e innovazione, aprendo nuove opportunità per il territorio e i suoi produttori.

L'ex Consorzio agrario di Fermignano torna in attività, ma stavolta sotto all'egida di TerraBio. Acquistato nel giugno del 2024 dalla cooperativa urbinate del biologico, da ieri l'immobile ospita il nuovo stabilimento della ditta, la cui sede principale rimane a Schieti. La struttura contiene silos di stoccaggio per cereali e magazzini piani per la raccolta di materie prime agricole e per la commercializzazione di mezzi tecnici, per una capacità complessiva di stoccaggio di 50mila quintali, che è rimasta invariata. L'ultimo raccolto conferito risaliva al 2023, ma l'immobile già da tempo necessitava di una riqualificazione, come spiega la consigliera delegata di TerraBio, Germana Meliffi: "Non abbiamo ampliato le superfici, ma ripristinato l'operatività dell'impianto di stoccaggio e del magazzino che si trova al piano terra, rifacendo i trasportatori e il sistema per immettere e prelevare cereali.