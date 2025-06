L’ex cascina dove puoi mangiare cucina africana e italiana nella stessa sera

L8217ex Cascina, un angolo di Milano dove gustare insieme autentiche delizie africane e italiane in una sola serata. Situato al C.I.Q., nel cuore del quartiere Corvetto, questo locale è un vero melting pot di culture e sapori. Tra l’atmosfera genuina delle cascine e il verde dei parchi vicini, L8217ex Cascina invita a un viaggio culinario unico che soddisfa ogni palato e desiderio, rendendo ogni cena un’esperienza memorabile.

Siamo al C.I.Q. – Centro Internazionale di Quartiere – poco distante dalla metropolitana Porto di Mare, al confine del complicato Corvetto. Da qui si inizia a intravedere il verde dei parchi che circondano l’Abbazia di Chiaravalle, dove le cascine offrono ancora oggi una finestra su una storia milanese fatta di campi e agricoltura. È proprio . 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - L’ex cascina dove puoi mangiare cucina africana e italiana nella stessa sera

